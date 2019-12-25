На Васильевском острове задержан юный стрелок из пневмата на детской площадке

Молодой человек доставлен в отделение полиции, где в отношении него составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП ("мелкое хулиганство").

Вечером 17 декабря, в 23:17, сотрудниками правоохранительных органов был задержан молодой человек, открывший стрельбу на детской игровой площадке возле дома №11 на улице Шевченко. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, задержанным оказался 17-летний парень, использовавший приобретённый на одной из торговых онлайн-площадок пневматический пистолет.

Прибывший экипаж полиции оперативно прибыл на место происшествия и выяснил обстоятельства инцидента. Молодой человек доставлен в отделение полиции, где в отношении него составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП ("мелкое хулиганство"). После процедуры оформления материалов дела несовершеннолетний правонарушитель был отпущен под присмотр законных представителей.

В результате действий молодого человека пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что двое мужчин с пневматом избили 15-летнего подростка в Колпино.

Фото: Piter.TV