Двое мужчин с пневматом избили 15-летнего подростка в Колпино

В понедельник, 15 декабря, в полицию Колпинского района поступило экстренное обращение о нападении на человека возле арки рынка по адресу: улица Веры Слуцкой, дом 19, в Колпинском районе. Сообщалось, что двое мужчин наносят удары потерпевшему, причём один из агрессоров держал предмет, внешне напоминающий огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Наряд полиции быстро прибыли на место происшествия и выяснили, что поблизости с указанным домом двое незнакомых лиц неоднократно били несовершеннолетнего юношу, используя объект, аналогичный конструкции пистолета. Полицейские немедленно задержали обоих предполагаемых преступников — 37-летнему и 43-летнему мужчинам пришлось проследовать в отделение полиции. При проведении досмотра у одного из задержанных нашли пневматический пистолет.

Пострадавший 15-летний школьник получил медицинскую помощь в больнице, куда его доставили медики неотложки. Осмотр врача выявил отсутствие серьёзных повреждений, и подросток вскоре вернулся домой.

В отношении задержанных составлены административные материалы по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ, они направлены в помещение для административно задержанных. Вопрос о мотивах совершённых насильственных действий остается неизвестным. Правоохранительными органами организована проверка обстоятельств инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

