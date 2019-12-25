Женщина украла золотые ювелирные изделия на 185 тыс. рублей в Сертолово

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 15 декабря в 12:00 на Молодёжной улице, дом 3, корпус 2, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в указанном преступлении.

4 декабря в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области обратилась 51-летняя жительница Сертолово, проживающая на Сосновой улице, дом 3. Женщина заявила о пропаже золотых украшений, произошедшей предположительно в ноябре-декабре 2024 года. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Общая стоимость украденных драгоценностей составляла приблизительно 185 тыс. рублей. По данному произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, 15 декабря в 12:00 на Молодёжной улице, дом 3, корпус 2, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в указанном преступлении. Ей оказалась безработная гражданка Узбекистана, родившаяся в 1982 году. Женщина задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV