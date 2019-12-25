Такси и автобус попали в аварию на Грибоедова

В связи с происшествием на канале Грибоедова выросла огромная пробка

В пятницу, 3 ноября, на перекрёстке Гороховой улицы и канала Грибоедова произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.

В связи с происшествием на канале Грибоедова выросла огромная пробка, которая продлилась до переулка Гривцова. Также машины встали на Спасском переулке до Садовой улицы.

По данным пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок", ДТП привело ко временному изменению маршрута троллейбуса № 17. Транспорт проследует от улицы Костюшко по Московскому проспекту и Загородному проспектам до Владимирской площади.

Ранее мы сообщили о том, что горящий КамАЗ спровоцировал пробку на юге КАД.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Timofey Sakharov)