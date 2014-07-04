Горящий КамАЗ спровоцировал пробку на юге КАД

У большегруза вспыхнули задние колёса.

Утром в пятницу, 3 октября, на съезде КАД на Софийскую улицу произошло возгорание автомобиля КамАЗ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт в 6:31. Установлено, что у большегруза вспыхнули задние колёса. Уже в 6:53 возгорание было ликвидировано. На месте работали 10 сотрудников МЧС, данных о пострадавших не поступало.

Добавим, что происшествие спровоцировало серьёзную пробку. Многие водители пожаловались в соцсетях на то, что опоздали на работу.

Ранее мы сообщили о том, что ДТП на пересечении Дунайского и Космонавтов собрало пробку.

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