ДТП на пересечении Дунайского и Космонавтов собрало пробку

Седан оказался у светофора на Дунайском проспекте, а эвакуатор и кроссовер перекрыли проезд другим автомобилям по проспекту Космонавтов.

Утром 1 ноября тройное ДТП осложнило путь автомобилистам на пересечении Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов, у торгового центра "Дунай". Об этом сообщил читатель Piter.tv.

Дорогу утром не поделили серый Mitsubishi Lancer, кроссовер, предположительно, SsangYong и эвакуатор Isuzu. Седан оказался у светофора на Дунайском проспекте, а эвакуатор и кроссовер перекрыли проезд другим автомобилям по проспекту Космонавтов. На проспекте Космонавтов собралась пробка.

Ранее автоледи сбила мальчика на пешеходном переходе в Приморском районе.

Видео: Piter.tv