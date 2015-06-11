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ДТП на пересечении Дунайского и Космонавтов собрало пробку

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Седан оказался у светофора на Дунайском проспекте, а эвакуатор и кроссовер перекрыли проезд другим автомобилям по проспекту Космонавтов.

Утром 1 ноября тройное ДТП осложнило путь автомобилистам на пересечении Дунайского проспекта и проспекта Космонавтов, у торгового центра "Дунай". Об этом сообщил читатель Piter.tv.

Дорогу утром не поделили серый Mitsubishi Lancer, кроссовер, предположительно, SsangYong и эвакуатор Isuzu. Седан оказался у светофора на Дунайском проспекте, а эвакуатор и кроссовер перекрыли проезд другим автомобилям по проспекту Космонавтов. На проспекте Космонавтов собралась пробка.

Ранее автоледи сбила мальчика на пешеходном переходе в Приморском районе.

Видео: Piter.tv

Теги: дунайский проспект, проспект космонавтов
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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