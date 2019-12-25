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На Дунайском проспекте завершено благоустройство двора
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На Дунайском проспекте завершено благоустройство двора

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Специалисты привели в порядок дорожки, оборудовали площадку для ребят младшего и среднего возраста, а также установили скамейки.

По программе "Петербургские дворы" возле дома 5к7 по Дунайскому проспекту завершили благоустройство двора. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко. 

Специалисты привели в порядок дорожки, оборудовали площадку для ребят младшего и среднего возраста, а также установили скамейки и другие малые архитектурные формы. Здесь появились песочный дворик, качели, карусель, качалка-балансир, пружинная качалка и игровой комплекс. Кроме того, высажено 17 деревьев и 168 кустарников, восстановлено более 1 тыс. квадратных метров газона. 

Всего в 2026 году планируется благоустроить 283 новых объекта. 

Ранее мы рассказывали о том, что с жителями Петергофа обсудили благоустройство сквера на Эрлеровском бульваре. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко 

Теги: дворы, дунайский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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