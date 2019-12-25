На Дунайском проспекте завершено благоустройство двора

Специалисты привели в порядок дорожки, оборудовали площадку для ребят младшего и среднего возраста, а также установили скамейки.

По программе "Петербургские дворы" возле дома 5к7 по Дунайскому проспекту завершили благоустройство двора. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко.

Специалисты привели в порядок дорожки, оборудовали площадку для ребят младшего и среднего возраста, а также установили скамейки и другие малые архитектурные формы. Здесь появились песочный дворик, качели, карусель, качалка-балансир, пружинная качалка и игровой комплекс. Кроме того, высажено 17 деревьев и 168 кустарников, восстановлено более 1 тыс. квадратных метров газона.

Всего в 2026 году планируется благоустроить 283 новых объекта.

Ранее мы рассказывали о том, что с жителями Петергофа обсудили благоустройство сквера на Эрлеровском бульваре.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко