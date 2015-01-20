В Петербурге ГАТИ выдала свыше 70 ордеров для благоустройства дворов

Рост объектов связан с повышенным размером субсидии – 6,2 млрд рублей.

Более 70 ордеров для благоустройства дворов в Петербурге выдала Государственная административно-техническая инспекция муниципальным образованиям. Обновление стартует в ближайшие месяцы.

В настоящее время в Общегородской координационной платформе ГАТИ находятся свыше 450 объектов, что на 400% больше, чем в I квартале прошлого года. Рост связан с повышенным размером субсидии – 6,2 млрд рублей.

В рамках программы "Петербургские дворы" запланированы ремонт проездов, озеленение, устройство зон отдыха, а также обновление детского и спортивного оборудования.

Фото: пресс-служба ГАТИ