В Петербурге ГАТИ выдала свыше 70 ордеров для благоустройства дворов
Сегодня, 14:22
В Петербурге ГАТИ выдала свыше 70 ордеров для благоустройства дворов

Рост объектов связан с повышенным размером субсидии – 6,2 млрд рублей.

Более 70 ордеров для благоустройства дворов в Петербурге выдала Государственная административно-техническая инспекция муниципальным образованиям. Обновление стартует в ближайшие месяцы. 

В настоящее время в Общегородской координационной платформе ГАТИ находятся свыше 450 объектов, что на 400% больше, чем в I квартале прошлого года. Рост связан с повышенным размером субсидии – 6,2 млрд рублей. 

В рамках программы "Петербургские дворы" запланированы ремонт проездов, озеленение, устройство зон отдыха, а также обновление детского и спортивного оборудования. 

Ранее на Piter.TV: в рамках месячника по благоустройству в Петербурге стартует озеленение территорий. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

