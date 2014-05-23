Автоледи сбила мальчика на пешеходном переходе в Приморском районе

В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Во вторник, 31 октября, в Приморском районе Петербурга случилась авария с пострадавшим ребёнком. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 53-летняя женщина-водитель, управлявшая своим Mercedes Benz, на пересечении проспекта Авиаконструкторов и Шуваловского при повороте налево по разрешающему сигналу светофора наехала на переходившего проезжую часть дороги в зоне регулируемого пешеходного перехода по разрешающему сигналу светофора мальчика 2009 года рождения

В результате ДТП пострадавший доставлен в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

Водитель Mercedes к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023 году привлекалась 12 раз.

Ранее мы сообщили о том, что авария с двумя фурами собрала пробку на КАД.

Фото: Piter.TV