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Авария с двумя фурами собрала пробку на КАД

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Оба большегруза ожидают эвакуации: они расположились на полосе безопасности, а также заняли первую и часть второй полосы.

В понедельник, 30 октября, на 44-ом км внутреннего кольца КАД произошло ДТП с двумя большегрузами. Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", одна из фур задымилась после удара.

На месте аварии работают сотрудники МЧС. Происшествие вызвало на участке трассы заторы, которые, по данным сервиса "Яндекс.пробки", достигают шести км.

Оба большегруза ожидают эвакуации: они расположились на полосе безопасности, а также заняли первую и часть второй полосы. Пострадавших в аварии нет.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец совершил несколько ДТП на угнанном автомобиле и был задержан росгвардейцами.

Фото: Telegram /  Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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