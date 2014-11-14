Петербуржец совершил несколько ДТП на угнанном автомобиле и был задержан росгвардейцами

Передвигаясь на похищенном автомобиле, мужчина совершил два ДТП (без пострадавших), но в обоих случаях скрылся с места аварии.

В Петербурге росгвардейцы за15 минут задержали мужчину, совершившего несколько ДТП на угнанном автомобиле. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

В воскресенье, 29 октября, в 11:35 всем дежурным нарядам отдела вневедомственной охраны поступила информация о разыскиваемом автомобиле Audi A6, принадлежащем жительнице Петербурга. Владелица иномарки сообщила об угоне машины её 27-летним знакомым.

Передвигаясь на похищенном автомобиле, мужчина совершил два ДТП (без пострадавших), но в обоих случаях скрылся с места аварии. В 11:50 наряд Росгвардии обнаружил разыскиваемую иномарку на проспекте Ветеранов. Водитель не справился с управлением и врезался в столб уличного освещения. Автомобиль получил сильные повреждения.

Петербуржец выбрался из салона машины и попытался скрыться от патрульных, но был задержан росгвардейцами. Сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного, который находился в состоянии опьянения и вел себя неадекватно, в полицию.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО