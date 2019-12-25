BMW наехал на несовершеннолетнюю велосипедистку на Волхонском

Несовершеннолетняя была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

В четверг, 25 июля, у дома 3 по Волхонскому шоссе в поселке Александровская мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем BMW совершил наезд на велосипедистку,2008 года рождения движущуюся слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. Об этом 26 июля сообщила

В результате ДТП несовершеннолетняя была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По факту данного происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" в Ленобласти произошла смертельная авария.

Фото: : пресс-служба ГУ МВД РA по Петербургу и Ленобласти