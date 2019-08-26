  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе "Кола" в Ленобласти произошла смертельная авария
Сегодня, 22:12
112
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На трассе "Кола" в Ленобласти произошла смертельная авария

0 0

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 256-м километре трассы "Кола". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 25 июля  в Лодейнопольском районе 42-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Note и двигаясь в сторону города на Неве, выехала на полосу встречного движения, в результате чего совершила столкновение с фурой Mercedes-Benz с прицепом 37-летнего мужчины, который ехал в сторону Мурманска.

Водитель автомобиля Nissan скончалась на месте происшествия. Детали произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: на трассе А-120 в Ленобласти водитель "легковушки" съехал в кювет.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: авария на трассе кола, смертельное дтп в ленобласти
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии