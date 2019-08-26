На трассе "Кола" в Ленобласти произошла смертельная авария

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на 256-м километре трассы "Кола". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 25 июля в Лодейнопольском районе 42-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Note и двигаясь в сторону города на Неве, выехала на полосу встречного движения, в результате чего совершила столкновение с фурой Mercedes-Benz с прицепом 37-летнего мужчины, который ехал в сторону Мурманска.

Водитель автомобиля Nissan скончалась на месте происшествия. Детали произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: на трассе А-120 в Ленобласти водитель "легковушки" съехал в кювет.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти