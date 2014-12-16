На трассе А-120 в Ленобласти водитель "легковушки" съехал в кювет

В результате ДТП транспортное средство перевернулось.

На трассе А-120 в Тосненском районе произошла авария. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На автодороге, вблизи поселка Ульяновка, днем 25 июля водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП транспортное средство перевернулось.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно извлекли пострадавшего из машины и передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что проректор ГУМРФ пострадал в ДТП на каршеринге в Петербурге. Он получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти