  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе А-120 в Ленобласти водитель "легковушки" съехал в кювет
Сегодня, 19:49
109
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На трассе А-120 в Ленобласти водитель "легковушки" съехал в кювет

0 0

В результате ДТП транспортное средство перевернулось.

На трассе А-120 в Тосненском районе произошла авария. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На автодороге, вблизи поселка Ульяновка, днем 25 июля водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП транспортное средство перевернулось.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно извлекли пострадавшего из машины и передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что проректор ГУМРФ пострадал в ДТП на каршеринге в Петербурге. Он получил тяжелые травмы и был срочно госпитализирован.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: дтп в ленобласти, трасса а-120
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии