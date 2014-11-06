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Проректор ГУМРФ пострадал в ДТП на каршеринге в Петербурге
Сегодня, 12:56
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Проректор ГУМРФ пострадал в ДТП на каршеринге в Петербурге

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По предварительной информации, мужчина управлял автомобилем Kia Rio, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В четверг, 25 июля, стало известно, что накануне проректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова попал в больницу после ДТП на Планерной улице в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка".

По предварительной информации, мужчина управлял автомобилем Kia Rio, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с другим автомобилем. Сотрудника вуза госпитализировали в тяжелом состоянии.

Известно, что в машине проректора также находился его 14-летний сын. Он получил травмы средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что велосипедист испугался собаки и попал под встречный автомобиль в Ленобласти.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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