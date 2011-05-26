Велосипедист испугался собаки и попал под встречный автомобиль в Ленобласти

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В вторник, 23 июля, около 12:05 на 95 км трассы "Кола" в Кировском районе Ленобласти случилось ДТП с велосипедом, сообщило Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 39-летний велосипедист, двигавшийся по проезжей части справа, резко изменил траекторию движения из-за внезапно выбежавшей на проезжую часть собаки, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Hyundai Creta под управлением 63-летней женщины. В результате ДТП велосипедист был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными, осторожными и избегать резких маневров.

Ранее мы сообщили о том, что Toyota столкнулась с мотоциклом в Кировском районе Петербурга.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти