Toyota столкнулась с мотоциклом в Кировском районе Петербурга

Водитель мотоцикла был госпитализирован в тяжелом состоянии, а 31-летний пассажир Toyota был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Во вторник, 23 июля, около 19:20 у дома №14 по улице Счастливой в Кировском районе Петербурга произошла авария, сообщило Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

46-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем Toyota RAV4, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставила преимущество в движении и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом Kawasaki под управлением 24-летнего мужчины. В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован в тяжелом состоянии, а 31-летний пассажир Toyota был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 13.12 Правил дорожного движения при повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.

Ранее мы сообщили о том, что на набережной Обводного канала в Петербурге сбили мотоциклиста.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти