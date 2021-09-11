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На набережной Обводного канала в Петербурге сбили мотоциклиста

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В настоящее время сведений о пострадавших нет.

В Адмиралтейском районе Петербурга вечером 24 июля произошла авария с участием байкера. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, у дома 93 по набережной Обводного канала столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл GEELY. По информации сервиса "Яндекс.Карты", на месте ДТП образовалась пробка. 

В настоящее время сведений о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Полюстровском проспекте в Петербурге в ДТП серьезно пострадал мотоциклист 1992 года рождения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Елизаветинскую больницу. 

Видео: Piter.TV

Фото: "Яндекс.Карты"

Теги: авария на обводном канале, дтп с мотоциклистом
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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