На набережной Обводного канала в Петербурге сбили мотоциклиста

В настоящее время сведений о пострадавших нет.

В Адмиралтейском районе Петербурга вечером 24 июля произошла авария с участием байкера. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, у дома 93 по набережной Обводного канала столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл GEELY. По информации сервиса "Яндекс.Карты", на месте ДТП образовалась пробка.

В настоящее время сведений о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Полюстровском проспекте в Петербурге в ДТП серьезно пострадал мотоциклист 1992 года рождения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в Елизаветинскую больницу.

Видео: Piter.TV

Фото: "Яндекс.Карты"