Под Приозерском водитель грузовика сбил внезапно выскочившую женщину

Пострадавшая скончалась на месте происшествия от множественных травм.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с грузовиком под Приозерском. Погибла женщина-пешеход.

Всё произошло вечером 5 октября на 123 километре автодороги "Санкт-Петербург – Сортавала – Петразаводск", сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 26-летний водитель Volvo FM, не убедившись в безопасности манёвра, сбил 48-летнюю женщину. Она внезапно вышла на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель Audi A5 сбил лежащего мужчину на трассе "Нарва" в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области