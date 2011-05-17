Водитель Audi A5 сбил лежащего мужчину на трассе "Нарва" в Ленобласти

Личность погибшего устанавливается.

После смертельного ДТП в Волосовском районе Ленинградской области полиция проводит проверку. Водитель, причастный к аварии, только за 2024 год 65 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД (подавляющее большинство штрафов за превышение скорости).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 5 октября около 22:50 вечера на 81 километре автодороги "Нарва". 41-летний водитель Audi A5 совершил наезд на лежавшего на проезжей части неустановленного мужчину. Личность погибшего в настоящий момент устанавливается, на вид ему было около 30 лет.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержали виновника ДТП, из-за которого погиб водитель Kia Rio.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области