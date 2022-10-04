В Петербурге задержали виновника ДТП, из-за которого погиб водитель Kia Rio

Авария произошла на 668 километре трассы М-11 "Нева" в Пушкинском районе.

Водитель, ставший участником смертельной аварии в Пушкинском районе на 668 километре трассы М-11 "Нева", задержан. Он стал подозреваемым после смерти второго участника ДТП.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла 5 октября около 16:40. 47-летний водитель Citroen Jumpy совершил наезд на стоящий автомобиль Kia Rio, за рулём которого находился 53-летний мужчина. От полученных телесных повреждений он скончался.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель Citroen Jumpy задержан.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель самосвала погиб в массовой аварии на КАД. Мужчина врезался в машины, попавшие в ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области