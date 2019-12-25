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Водитель самосвала погиб в массовой аварии на КАД
Сегодня, 9:51
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Водитель самосвала погиб в массовой аварии на КАД

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Мужчина не заметил, что впереди него ДТП и влетел в две легковушки.

Накануне, 5 октября, в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. На 83-м километре кольцевой автодороги 40-летний водитель самосвала Scania врезался в легковой BMW и большегруз DAF c полуприцепом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, легковушки стояли во второй полосе для разгона после произошедшего ДТП. Однако водитель самосвала этого не заметил. В результате аварии 40-летний водитель грузового автомобиля погиб на месте. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что курьер на электросамокате сбил и обругал 13-летнюю девочку на Шуваловском проспекте.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: дтп с самосвалом, смертельное дтп на кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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