Под Петербургом в ночном ДТП на КАД погиб мужчина

Он переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Полиция проводит проверку обстоятельств ночного ДТП с погибшим пешеходом на КАД под Петербургом. Личность погибшего устанавливается.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о ДТП поступило ночью. На 82 километре внутреннего кольца КАД на территории Ломоносовского района Ленинградской области неизвестный мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. 49-летний водитель Great Wall не заметил его, сбив.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Полиция проводит проверку обстоятельств трагедии.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель автобуса пустил в ход монтировку во время конфликта на улице Партизана Германа.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области