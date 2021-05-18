Водитель автобуса пустил в ход монтировку во время конфликта на улице Партизана Германа

Автомобилю Toyota Camry сильно досталось.

Накануне, 8 ноября, на улице Партизана Германа очевидцы заметили, как водитель рейсового автобуса №87 в ходе дорожного конфликта достал монтировку и начал угрожать другому автомобилисту. Последствия этого "перфоманса" не ограничились дисциплинарным наказанием. Возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт произошёл у гипермаркета на улице Партизана Германа между водителем рейсового автобуса № 87 и водителем автомобиля Toyota Camry. Причина: не смогли решить, кто первый должен ехать по главной дороге. Водитель автобуса достал монтировку и стал бить по окнам и кузову иномарки, угрожая расправой и автомобилисту, после чего поспешил уехать.

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Фото: Piter.TV