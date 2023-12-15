Суд оштрафовал мужчину за ложное сообщение о терактах в Санкт-Петербурге

В декабре 2023 года мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, позвонил в "112".

Суд в Москве суд вынес решение по делу мужчины, который в нетрезвом состоянии сообщил ложную информацию о планируемых терактах в Петербурге и Мадриде. Об этом сообщают РИА Новости.

Известно, что в декабре прошлого года нетрезвый мужчина позвонил в службу "112" и заявил о готовящихся взрывах в нескольких местах Петербурга, намекая в том числе и на аэропорт "Пулково". Он также предположил, что в одном из судов города заложено взрывчатое вещество, и упомянул о стадионе, который якобы тоже находится под угрозой. Мужчина также говорил о возможном инциденте в Мадриде и требовал "заблокировать" Испанию.

Мужчина был признан виновным по части 1 статьи 207 УК РФ и приговорен к штрафу. Точная сумма штрафа не уточняется, но по этой статье может доходить до 500 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV