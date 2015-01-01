Житель Московского района "пошутил" про теракты в Петербурге

В среду, 13 декабря, житель Московского района позвонил в полицию и предупредил о готовящихся терактах. Выяснилось, что петербуржец пошутил.
По информации Piter.tv, мужчина обратился в службу "112". Горожанин предупредил диспетчера о беде. В квартиру к заявителю прибыли сотрудники полиции. Злоумышленника задержали.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, горожанин стал фигурантом уголовного дела. Сейчас "шутник" находится в изоляторе.
Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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