Житель Московского района "пошутил" про теракты в Петербурге

На злоумышленника завели уголовное дело.

В среду, 13 декабря, житель Московского района позвонил в полицию и предупредил о готовящихся терактах. Выяснилось, что петербуржец пошутил.

По информации Piter.tv, мужчина обратился в службу "112". Горожанин предупредил диспетчера о беде. В квартиру к заявителю прибыли сотрудники полиции. Злоумышленника задержали.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, горожанин стал фигурантом уголовного дела. Сейчас "шутник" находится в изоляторе.

Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv