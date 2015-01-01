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В Тихвине пенсионер умер из-за черепно-мозговой травмы
Сегодня, 9:10
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В Тихвине пенсионер умер из-за черепно-мозговой травмы

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Пожилому мужчине проломили голову.

В среду, 13 декабря, в Тихвине скончался пенсионер. Он умер дома на своей кровати. О его смерти в полицию сообщила дочь.

Как стало известно Piter.tv, житель Ленинградской области получил серьезное повреждение головы. У него обнаружили черепно-мозговую травму, перелом основания черепа.

Труп направили в морг для установления причины смерти. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам дочери пенсионера, мужчина злоупотреблял спиртным. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге и Ленобласти полицейские задержали продавцов гашиша.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, полиция, проломили череп, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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