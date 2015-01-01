В Петербурге и Ленобласти полицейские задержали продавцов гашиша

Злоумышленники искали клиентов через Интернет-магазин, а товар отправляли по почте.

Петербургские полицейские задержали мужчин, которых подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков. Одного злоумышленника поймали на Среднем проспекте Васильевского острова, а другого — во Всеволожске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, 12 декабря 33-летнего безработного петербуржца задержали при попытке отправить по почте 195 граммов гашиша. Спустя несколько часов стражи порядка нашли его подельника — 29-летнего мужчину, который работал в нарколаборатории, расположенной в одном из частных домов Всеволожска.

Полицейские изъяли два пакета с мефедроном, 40 канистр химических реактивов и прекурсоров, лабораторную посуду, мерные весы, респираторы и спецодежду. Их включили как улики в уголовное дело, которое завели на мужчин. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в октябре 2023 года один из злоумышленников отправил 202 грамма гашиша в Норильск.

Одного фигуранта дела отправили под стражу, второго мужчину задержали. Расследование продолжается.

Добавим, что запрещенный товар сбывали не только через почтовые отправления, но и через 15 тайников. Мужчины работали в Интернет-магазине на теневом рынке. Там они находили покупателей.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине в машине рецидивиста нашли почти килограмм мефедрона.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России