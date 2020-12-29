Пенсионерка сообщила о готовящемся теракте в доме на Тимуровской

Женщину доставили в отдел полиции.

Жительница Калининского района сообщила о готовящемся теракте в ее доме на первом этаже. Сообщение оказалось ложным, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Сообщение от 56-летней женщины поступило днем 4-го января. С ее слов, в доме №20 на Тимуровской готовился взрыв. По "горячим следам" полицейские задержали заявительницу. Она находилась в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения и решила сделать звонок из хулиганских побуждений.

Опасных устройств и веществ в результате осмотра парадной не обнаружили.

Женщину доставили в 17-й отдел полиции, где в отношении нее составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцу дали условный срок за ложное сообщение о готовящемся взрыве в центре образования Невского района.

Фото: Piter.TV