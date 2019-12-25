Петербуржцу дали условный срок за ложное сообщение о готовящемся взрыве в центре образования Невского района

Он обучался в этом центре.

Петербуржец со своего мобильного телефона сообщил о готовящемся взрыве в Центре образования №133 Невского района. Районный суд огласил приговор в отношении Андрея Лучникова за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Суд установил, что сообщение мужчина отправил 14 мая 2019-го года. В этот момент он находился в кабинете учреждения и отправил SMS со своего телефона на номер "112".

Добрый день! Хочу сообщить, что в Центре образования №133 Невского района, расположенного по адресу: ул. Слободская, д.5, заложено взрывное устройство, не одно, около шести. Всего около 30 учащихся сейчас в школе и 25 сотрудников. говорилось в сообщении нарушителя.

Хулиган осознавал, что своими действиями нанесет вред. Он признал свою вину и в содеянном раскаялся. Отмечается, что на тот момент он обучался в Центре образования.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестные грозились облить кислотой артистов Мариинского театра и взорвать здание.

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