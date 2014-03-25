В России с 1 сентября изменятся правила медосвидетельствования на опьянение

Приказом уточняются особенности проведения медосвидетельствования на опьянение и вынесения заключения по его результатам.

В России с 1 сентября 2025 года изменятся правила медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

Приказом уточняются особенности проведения медосвидетельствования на опьянение и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Из текста следует, что при оказании экстренной медпомощи пострадавшим в ДТП и лицам с признаками отравления производится отбор биологических объектов. Также изменен перечень основных групп наркотических средств, психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования.

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Фото: Piter.tv