Аналитики зафиксировали рост предложения на услуги зоопсихологов в Петербурге

В Северной столице средняя стоимость консультации зоопсихолога начинается от 1500 рублей.

Согласно информации, предоставленной сервисом Авито Услуги, за прошедший год наблюдался существенный подъем в количестве объявлений от специалистов по психологии животных. Число предложений от зоопсихологов увеличилось на 41%. Потребность в данных услугах также демонстрирует рост, хотя и более умеренный – на 10%. В Северной столице средняя стоимость консультации зоопсихолога начинается от 1500 рублей.

Лидирующие позиции по востребованности услуг зоопсихологов занимают крупные города, такие как Москва, Петербург, Краснодар, Новосибирск и Екатеринбург.

Зоопсихологи оказывают помощь владельцам домашних животных в решении поведенческих проблем, таких как агрессивность, боязливость или сложности с адаптацией. Особенно важна их поддержка для животных, взятых из приютов или переживших травмирующие события. Увеличение числа специалистов свидетельствует о растущей готовности помогать россиянам заботиться о своих питомцах.

Ветеринарный врач и зоопсихолог Наталья Табунщикова отмечает, что чаще всего за консультацией обращаются владельцы кошек и собак, поскольку у них наиболее часто встречаются проблемы с поведением. У собак это проявляется в агрессии, страхах и деструктивном поведении, а у кошек – в проблемах с туалетом, агрессии и фобиях.

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