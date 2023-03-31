В доме на Маршала Жукова произошел взрыв мусоросборной камеры

По предварительным данным от ожогов пострадал местный житель, который пытался самостоятельно потушить возгорание.

По предварительным данным Telegram-канала "Mash на Мойке", вечером 8 ноября в одном из жилых домов на улице Маршала Жукова произошел взрыв. Хлопок раздался в мусоросборной камере – его последствия в виде воспламенения попытался потушить 26-летний жилец дома, но в ходе исполнения задумки сам получил ожоги.

От силы взрыва в доме вынесло дверь, из-за чего дым и запах понесло в близлежащий подъезд. На место съехались представители правоохранительных органов, которые пытаются установить причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в однокомнатной квартире на Будапештской улице во время пожара погибла женщина.

Фото: Piter.TV