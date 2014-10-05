При пожаре в однокомнатной квартире на Будапештской улице погибла женщина

Горение происходило в однокомнатной квартире.

Во время пожара в доме №114 по Будапештской улице Фрунзенского района погибла женщина. Возгорание произошло на площади 1 кв метр в однкомнатной квартире, – сообщают в оперативном штабе пресс-службы МЧС Санкт-Петербурга.

Сообщение о пожаре в ведомство поступило в 18:01. На тушение возгорания от МЧС было отправлено 3 единицы техники и 15 человек личного состава. Через час, в 19:02, пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области пожар уничтожил православный храм.

Фото: Piter.TV