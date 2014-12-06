Пожар уничтожил православный храм в Ленобласти

Огонь быстро распространился по всему зданию, что привело к обрушению кровли.

Утром в пятницу, 8 ноября, в поселке Озерки под Выборгом произошел серьезный пожар, в результате которого пострадал православный храм.

Как сообщает spb.aif.ru, сообщение о возгорании поступило в службу спасения Ленинградской области в 05:40. Пожар начался в деревянном одноэтажном храме, расположенном по адресу Приморское шоссе, 47-й километр.

Огонь быстро распространился по всему зданию, что привело к обрушению кровли. В 06:17 пожарным удалось взять пламя под контроль, а к 06:27 открытое горение было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 225 квадратных метров.