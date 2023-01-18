В ресторане торгового комплекса "Космос" произошел пожар

В заведении загорелась вытяжка.

В 19:40 в МЧС Петербурга поступило сообщение о пожаре в ТК "Космос". Очаг возгорания был обнаружен в мангальной части кухни местного ресторана – в вытяжке происходило тление скопившегося жира, которое переросло в горение на площади 1 кв. метр.

Группа из 10 пожарных на двух машинах выдвинулась на место происшествия и через 15 минут пожар уже был потушен. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что во время сегодняшнего пожара в ванной комнате в доме на улице Королёва пострадала женщина.

Видео: МЧС Санкт-Петербурга