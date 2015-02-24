Во время пожара в ванной комнате на Королёва пострадала женщина

В 15:27 пожар был ликвидирован.

В Приморском районе во время пожара в однокомнатной квартире пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В среду, в 15:02 поступило сообщение о пожаре в квартире дома не проспекте Королёва, д. 48, корп.1. В однокомнатной квартире, в ванной комнате происходило горение на площади 1 м2.

В 15:27 пожар был ликвидирован. В результате пожара пострадала женщина, она была направлена в больницу.

Ранее пожар из-за непотушенной сигареты забрал жизнь петербуржца.

Фото: unsplash