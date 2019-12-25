В Приморском районе открылся новый детский сад на 350 мест в квартале Dreamline

В учреждении предусмотрены 15 групповых ячеек, полностью оснащённых для ежедневного пребывания детей.

В Приморском районе Санкт-Петербурга завершено строительство нового детского сада, возведённого в составе концепт-квартала Dreamline. Объект введён в эксплуатацию досрочно и в ближайшее время будет передан в собственность города. Строительство велось за счёт средств Группы ЦДС в рамках соглашения с правительством Петербурга, отметил портал "Строительный Петербург".

Дошкольное учреждение расположено в муниципальном округе Коломяги по адресу: проспект Королёва, дом 79, строение 1. Здание построено на участке, ограниченном Арцеуловской аллеей, проспектом Королёва, Парашютной и Плесецкой улицами. Детский сад рассчитан на 350 воспитанников в возрасте от полутора до семи лет.

Трёхэтажное здание общей площадью 6,5 тысячи квадратных метров спроектировано с учётом современных требований к образовательной и развивающей среде. В учреждении предусмотрены 15 групповых ячеек, полностью оснащённых для ежедневного пребывания детей. Для занятий и досуга оборудованы музыкальный и физкультурный залы, работает бассейн для малышей, а также кабинеты логопеда и психолога. В составе здания предусмотрен полноценный медицинский блок.

Особое внимание уделено безопасности и благоустройству. Вход на территорию организован через систему контроля доступа. Фасады детского сада оформлены тематическими изображениями животных Северо-Запада России. На закрытой территории размещены 15 прогулочных площадок для разных возрастных групп и две спортивные зоны.

Контроль за строительством социальных объектов, возводимых за счёт средств инвесторов, осуществляли специалисты СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству Санкт-Петербурга.

Фото: портал "Строительный Петербург"