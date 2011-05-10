Пожар из-за непотушенной сигареты забрал жизнь петербуржца

На кухне "однушки" полыхала обстановка.

Пожар в квартире в Красносельском районе 17 октября произошел из-за непотушенной сигареты. В результате случившегося погиб 37-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Причину возгорания на улице Маршала Казакова, 32, выясняли дознаватели. На кухне "однушки" полыхала обстановка.

Непогашенная сигарета стала последней в жизни нетрезвого виновника пожара и собственной кончины. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

По случаю в МЧС России напомнили, что нельзя оставлять в пепельнице непотушенные окурки и спички, бросать их в мусорные корзины. Также важно не курить в постели, не использовать в качестве пепельниц бумажные кульки и другие горючие предметы. Рекомендуется установить в жилье пожарный извещатель.

Ранее мы рассказывали о том, что на месте квартирного пожара в Московском районе нашли тело мужчины.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу