Пьяный водитель протаранил припаркованные машины на Маршала Казакова
Сегодня, 8:11
После ДТП молодой человек собирался скрыться, однако его поймали прохожие.

На улице Маршала Казакова в Петербурге был задержан нетрезвый водитель. Как пишет 78.ru, мужчина за рулем иномарки протаранил припаркованные автомобили. 

Инцидент произошел накануне, злоумышленник въехал в четыре машины на стоянке. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно, находясь в состоянии опьянения. После ДТП молодой человек собирался скрыться, однако его поймали прохожие. На место прибыли полицейские, в результате водителя увезла бригада скорой помощи в больницу. Все обстоятельства происшествия уточняются. 

Ранее на Piter.TV: водитель авто Hyundai насмерть сбил 18-летнюю девушку во Всеволожске. ДТП случилось вечером 29 сентября на Октябрьской улице. Причины аварии выясняются. 

Фото: Piter.TV 

