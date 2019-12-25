Hyundai насмерть сбил 18-летнюю девушку во Всеволожске

Органы правопорядка проводят проверку обстоятельств произошедшей аварии.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. ночь на 29 сентября, в 23:40, у дома номер 31 по Октябрьской улице во Всеволожске, 23-летний автомобилист, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, сбил 18-летнюю девушку, пересекающую дорогу вне обозначенного пешеходного перехода.

Вследствие ДТП потерпевшая погибла на месте происшествия.

Фото: Piter.TV