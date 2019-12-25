  1. Главная
Hyundai насмерть сбил 18-летнюю девушку во Всеволожске
Сегодня, 10:06
Органы правопорядка проводят проверку обстоятельств произошедшей аварии.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. ночь на 29 сентября, в 23:40, у дома номер 31 по Октябрьской улице во Всеволожске, 23-летний автомобилист, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, сбил 18-летнюю девушку, пересекающую дорогу вне обозначенного пешеходного перехода.

Вследствие ДТП потерпевшая погибла на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что у  Коммунара обнаружили автомобиль, попавший в ДТП после угона. Предполагаемый угонщик – 43-летний военный, он был обнаружен в приемном покое Приозерской больницы. Мужчину передали представителям части в Луге. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.  

Фото: Piter.TV

