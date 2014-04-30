  1. Главная
У Коммунара обнаружили автомобиль, попавший в ДТП после угона
Предполагаемый угонщик – 43-летний военный.

У Коммунара в Приозерском районе Ленобласти в ДТП попал угнанный автомобиль. Подозреваемым оказался военнослужащий, пишет "Фонтанка" 30 сентября. 

В полицию накануне обратился 36-летний предприниматель из Петербурга с информацией о том, что со стоянки в Буграх пропала его машина BMW X6. Как выяснилось, иномарка улетела в кювет и врезалась в дерево. 

Предполагаемый угонщик – 43-летний военный, он был обнаружен в приемном покое Приозерской больницы. Мужчину передали представителям части в Луге. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Фото: Piter.TV

