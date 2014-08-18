На Балтийском вокзале женщина обокрала приятеля на 10 тыс. рублей

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Транспортные полицейские Петербурга раскрыли кражу, совершенную на Балтийском вокзале. Возбуждено уголовное дело, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть накануне поступило заявление от 43-летнего местного жителя с просьбой оказать содействие в поиске его кошелька с деньгами и банковскими картами. Выяснилось, что мужчину обокрала 36-летняя знакомая. Они совместно распивали алкоголь, и потерпевший дал ей аксессуар для покупки напитков. Злоумышленница скрылась с имуществом, общий ущерб – порядка 10 тыс. рублей.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО