На улице Маршала Казакова отремонтировали тепломагистраль

В близлежащие дома начинают возвращать горячую воду и тепло.

На улице Маршала Казакова в Петербурге завершен ремонт поврежденной тепломагистрали. Работы с опережением сроков провели специалисты "Теплосети", передает 78.ru.

Состоялись сварочные работы, были заменены компенсатор и 4 метра трубопровода. Скоро восстановят циркуляцию. В близлежащие дома начинают возвращать горячую воду и тепло.

Напомним, накануне у дома 12/2 прорвало трубу. В результате пострадали 70-летний мужчина и девятилетняя девочка. Кроме того, ущерб получили четыре автомобиля.

Ранее на Piter.TV: на проспекте Просвещения локализовали вытекание воды.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга