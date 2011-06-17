  1. Главная
Сегодня, 14:57
На улице Маршала Казакова отремонтировали тепломагистраль

В близлежащие дома начинают возвращать горячую воду и тепло.

На улице Маршала Казакова в Петербурге завершен ремонт поврежденной тепломагистрали. Работы с опережением сроков провели специалисты "Теплосети", передает 78.ru. 

Состоялись сварочные работы, были заменены компенсатор и 4 метра трубопровода. Скоро восстановят циркуляцию. В близлежащие дома начинают возвращать горячую воду и тепло. 

Напомним, накануне у дома 12/2 прорвало трубу. В результате пострадали 70-летний мужчина и девятилетняя девочка. Кроме того, ущерб получили четыре автомобиля. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Просвещения локализовали вытекание воды. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: происшествия, улица маршала казакова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

