Сегодня, 8:15
Лопнувший трубопровод на Маршала Казакова отремонтируют к полудню

В результате пострадали 70-летний мужчина и девятилетняя девочка.

На улице Маршала Казакова в Петербурге накануне лопнул трубопровод. К 00:30 12 декабря сотрудники "Теплосети" добрались до магистрали и начали демонтаж. 

В ближайшие 18 часов специалистам предстоит вырезать ненадежный участок, установить новую трубу и запустить теплоноситель. 

Пресс-служба "Теплосети" 

Из-за работ в ряде ближайших зданий временно отключены отопление и горячая вода. Все машины эвакуированы. Ремонт планируют завершить к 12:00. 

По информации 78.ru, в результате происшествия пострадали 70-летний мужчина и девятилетняя девочка. 

Ранее на Piter.TV: перекладка 9 километров теплосетей завершена в Пушкине. 

Видео: пресс-служба "Теплосети" 

Теги: прорыв трубы, улица маршала казакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

