Лопнувший трубопровод на Маршала Казакова отремонтируют к полудню

На улице Маршала Казакова в Петербурге накануне лопнул трубопровод. К 00:30 12 декабря сотрудники "Теплосети" добрались до магистрали и начали демонтаж.

В ближайшие 18 часов специалистам предстоит вырезать ненадежный участок, установить новую трубу и запустить теплоноситель. Пресс-служба "Теплосети"

Из-за работ в ряде ближайших зданий временно отключены отопление и горячая вода. Все машины эвакуированы. Ремонт планируют завершить к 12:00.

По информации 78.ru, в результате происшествия пострадали 70-летний мужчина и девятилетняя девочка.

Видео: пресс-служба "Теплосети"