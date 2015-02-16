Перекладка 9 километров теплосетей завершена в Пушкине

Теплоснабжение стало более качественным для 15 тыс. жителей района.

В квартале Пушкина, который ограничен улицей Генерала Хазова, Школьной и Ленинградской улицами, завершили перекладку почти 9 километров тепловых сетей. Теплоснабжение стало более качественным для 15 тыс. жителей района, рассказали в комитете по энергетике Петербурга 3 декабря.

Новые трубы прослужат 30 лет, уточнили специалисты АО "ТЭК СПб". Бесперебойными отоплением и горячей водой обеспечены 26 жилых домов, два детских учреждения и школа. Потребителей уже подключили на сеть, временные трубопроводы демонтированы.

Ранее на старых теплопроводах 1985-1987 годов за 2015-2018 годы устранили 87 дефектов. Объекты энергетической инфраструктуры Пушкинского района были переданы на баланс АО "ТЭК СПб" только в 2020 году.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"