В Щемиловке до конца 2026 года обновят более 10 тыс. метров теплосетей
Сегодня, 15:28
В Щемиловке до конца 2026 года обновят более 10 тыс. метров теплосетей

Работы проведут специалисты АО "ТЭК СПб".

В Невском районе в Щемиловке до конца следующего года планируют обновить свыше 10 тыс. метров тепловых сетей. Работы проведут специалисты АО "ТЭК СПб", сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Сети будут обновлены в границах улиц Шелгунова, Бабушкина, Седова и бульвара Красных Зорь. С 2020 года в квартале устранили 48 дефектов, сейчас там начали прокладывать стальные трубопроводы и гибкие трубы из гофрированной нержавеющей стали. Срок службы новых коммуникаций составляет 30 лет. 

К настоящему моменту уже проложили 2,9 тыс. метров временной сети. После пройдет монтаж основного трубопровода. Реконструкция повысит качество теплоснабжения 60 зданий. 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт теплосети на Васильевском острове завершили раньше срока. 

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб" 

