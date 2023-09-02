В Щемиловке до конца 2026 года обновят более 10 тыс. метров теплосетей

Работы проведут специалисты АО "ТЭК СПб".

В Невском районе в Щемиловке до конца следующего года планируют обновить свыше 10 тыс. метров тепловых сетей. Работы проведут специалисты АО "ТЭК СПб", сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Сети будут обновлены в границах улиц Шелгунова, Бабушкина, Седова и бульвара Красных Зорь. С 2020 года в квартале устранили 48 дефектов, сейчас там начали прокладывать стальные трубопроводы и гибкие трубы из гофрированной нержавеющей стали. Срок службы новых коммуникаций составляет 30 лет.

К настоящему моменту уже проложили 2,9 тыс. метров временной сети. После пройдет монтаж основного трубопровода. Реконструкция повысит качество теплоснабжения 60 зданий.

Фото: пресс-служба АО "ТЭК СПб"