Ремонт теплосети на Васильевском острове завершили раньше срока

Специалисты оперативно заменили аварийный участок трубопровода диаметром 700 мм на улице Кораблестроителей

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" досрочно завершили работы по замене аварийного участка теплопровода на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. Ремонтные работы, запланированные до 11:00 утра 16 ноября, были завершены ещё ночью в 1:50 — на 9 часов раньше нормативного срока.

После завершения ремонта эксперты провели диагностические работы и подтвердили полное восстановление теплоснабжения зданий. Дефект диаметром 700 миллиметров был оперативно устранен, что позволило возобновить подачу отопления и горячей воды потребителям.

В рамках долгосрочной программы модернизации теплосетей на Васильевском острове до конца 2028 года запланирована замена около 75 км трубопроводов. Начало строительно-монтажных работ на новых участках запланировано на следующий год, что позволит повысить надежность теплоснабжения в одном из ключевых районов города.

Фото: Piter.TV