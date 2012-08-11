На проспекте Просвещения локализовали вытекание воды

Технологическое нарушение появилось на сети диаметром 300 миллиметров.

На горячую линию петербургского "Водоканала" днем 10 декабря поступила заявка на вытекание холодной воды на проспекте Просвещения, 85. На место оперативно прибыла бригада предприятия.

Было установлено, что технологическое нарушение появилось на сети диаметром 300 миллиметров. К 14:50 вытекание локализовали, никто не пострадал, движение транспортных средств осуществлялось в обычном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Большевиков прорвало трубу спустя сутки после ремонта ненадежного участка теплопровода. Повреждения устраняли сотрудники "Теплосети".

Фото: Piter.TV