На проспекте Большевиков прорвало трубу спустя сутки после ремонта ненадёжного участка теплопровода

Накануне вечером закончились восстановительные работы на ненадежном участке теплотрассы вблизи дома №30/1 на проспекте Большевиков. Но едва специалисты завершили ремонт, как новая авария произошла неподалеку — произошло повреждение трубы у дома №26, сообщают очевидцы в соцсетях.

Проезжая часть моментально заполнилась горячим паром из-за вытекшей горячей воды.

Для устранения аварии немедленно прибыли аварийные бригады. Сотрудники Ао "Теплосеть Санкт-Петербурга" сразу приступили к устранению возникших повреждений.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году число аварий на внутридомовых сетях отопления в Петербурге увеличилось почти на 40%. Максимальная концентрация поломок пришлась на Центральный, Кронштадтский, Василеостровский и Адмиралтейский районы города в первые месяцы после запуска отопления.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер